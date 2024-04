Nel complesso nel corso di questa settimana i greggi, nonostante le tensioni geopolitiche per l'attacco dell'Iran a Israele, hanno evidenziato un trend ribassista. Il Brent, dopo un avvio al di sopra di quota 90, è scivolato dopo i dati sulle scorte di greggio e prodotti in Usa superiori alle attese. Stesso discorso per il...