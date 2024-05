Il Consiglio UE ha approvato oggi il regolamento sull'industria “Net zero”, che “istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema produttivo europeo con tecnologie a zero emissioni nette (Net zero industry act o Nzia).Quanto al regolamento Nzia, mira a promuovere la diffusione industriale delle tecnologie a impatto zero necessarie per r...