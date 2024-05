Primo forte rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati dopo una settimana di ribassi praticamente ininterrotti. In aumento anche il barile, con il Brent che recupera gli 84 dollari dopo quasi un mese. Prezzi dei carburanti alla pompa in lieve calo, dopo i ribassi di ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi...