Il Mase ha emanato un decreto di Via positiva per il progetto di Ivpc per un repowering di un impianto in Campania, che passerà così da 58 a 146 MW circa. L'impianto attuale sorge nei comuni di Baselice, Foiano di Val Fortore, San Marco dei Cavoti, Molinara e San Giorgio La Molara e si compone di 97 aerogeneratori di vecchia generazione da 0,6 MW c...