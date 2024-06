Ancora in lieve rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati. Nessuna variazione da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. In forte calo i prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio in modalità self service che scende in media nazionale sotto quota 1,7 euro/litro per la prima volta dal 12 luglio 2023.Queste sono le...