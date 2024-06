Movimenti al rialzo oggi per i prezzi all'ingrosso del gas sui mercati europei. Il Ttf front month (contratto di luglio) dopo aver chiuso venerdì in ribasso di 0,5 €/MWh a 33,1 € oggi ha prima aperto poco sopra 33 per poi attestarsi a ridosso della chiusura su 34,4 €/MWh. Movimento analogo per il contratto di dicembre che ha aperto oggi a 37,8 e a ...