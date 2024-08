L'Antitrust ha inflitto sanzioni per complessivi 3 milioni di euro circa alle quattro società che svolgono l'attività di terminaliste nel porto di Napoli per aver deciso - secondo il Garante in modo concordato - di applicare un sovrapprezzo di 25-30 euro per container per compensare l'aumento dei costi energetici e dei canoni concessori nel 2023...