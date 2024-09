Sviluppare oltre 1 GW di progetti di energia rinnovabile in Italia. È l'obiettivo di Alva Power, joint venture strategica paritaria (50-50) la cui costituzione è stata annunciata oggi da Lizard Renewables e GE Vernova Financial Services (parte di GE Vernova, a sua volta spin off di General Electric).L'obiettivo, si legge in una nota, sarà consegu...