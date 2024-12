Delta in aumento per i rivenditori con il nuovo anno a causa del costo di miscelazione dei biocarburanti. Le compagnie infatti, a quanto appreso dalla Staffetta, aumenteranno i rispettivi prezzi d'acquisto dei carburanti dai 20 ai 23 euro per mille litri. La voce in realtà girava da circa un mese, ma poi ha trovato conferma negli ultimi giorni con ...