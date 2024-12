L'anno chiude in modo rocambolesco per i rivenditori, perché alle prese con un errore tecnico al sistema delle Dogane che ha anticipato di 1 giorno l'entrata in vigore dei nuovi codici NC, bloccando l'emissione degli e-Das. Inoltre ha tenuto banco la notizia del forte aumento tra i 20 e i 23 euro per mille litri del costo di miscelazione dei biocar...