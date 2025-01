Il 2025 si apre all'insegna dell'incertezza a causa di alcune variabili cruciali per il mercato siderurgico. I fattori geopolitici in grado di influenzare la domanda e il livello dei prezzi internazionali sono molteplici: le due guerre, la politica di Trump, il rallentamento della Cina, la politica monetaria di Fed e Bce. In particolare, i tassi di...