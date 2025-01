E' andata a regime in queste settimane la produzione del progetto gas offshore Argo e Cassiopea in Sicilia, il primo nuovo giacimento di grandi dimensioni entrato in esercizio in Italia da molti anni a questa parte. Interpellata dalla Staffetta, Eni fa sapere che la produzione giornaliera è attestata attualmente a circa 4 milioni di metri cubi. Un ...