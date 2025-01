Pulsee Luce e Gas lancia Piano10Green, un'offerta che blocca il prezzo della componente fissa della bolletta (commercializzazione dell'energia e corrispettivo CE) per dieci anni. L'offerta, si legge in una nota, prevede tre fasce in base alla potenza impegnata dal proprio contatore domestico, in cui gli importi della componente fissa corrispondono ...