Il fondo tedesco Kgal, attraverso Kgal Espf 4, ha annunciato ieri di aver collegato alla rete un impianto fotovoltaico da 148 MW a Tuscania, in provincia di Viterbo, il più grande progetto fotovoltaico finanziato privatamente in Italia, si legge in una nota diffusa su LinkedIn.L'energia prodotta (circa 240 GWh l'anno) sarà commercializzata con u...