Il Brasile è stato autorizzato dal Consiglio nazionale per la politica energetica (Cnpe) ad aderire ad alcuni organismi internazionali che, secondo il ministro delle Miniere e dell'Energia,, sono fondamentali per il futuro dell'energia nel mondo: l' Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e l' Agenzia internazionale per le e...