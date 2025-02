La notizia è che oggi Faib e Fegica si vedranno con Eni (Enilive) per discutere dei contratti di appalto, lo scoglio su cui si sono arenate le trattative sulla riforma della distribuzione carburanti. Una notizia che è annidata in una lettera inviata dal presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo, al portale Gestoricarburanti.it, in risposta alla pub...