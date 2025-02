Tre strade per evitare le gare per le grandi concessioni idroelettriche, visto che il governo finora non ci è riuscito. Le ipotesi le ha presentate, responsabile energia alla Camera di Fratelli d'Italia, al convegno organizzato a Montecitorio da Elettricità Futura “Idroelettrico un valore per l'Italia”. Dopo di lui si sono espres...