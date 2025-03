Il presidente Donald Trump ha minacciato sanzioni secondarie all'industria energetica russa se Washington e Mosca non riusciranno a siglare un accordo di cessate il fuoco per l'Ucraina. "Se la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia stata colpa della Russia - il che pot...