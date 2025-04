I dazi di Trump tengono banco. L'attenzione dei rivenditori, più che ai prezzi d'acquisto odierni, è rivolta alle quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra che indicano un pesante tonfo di circa 34 $/t. Questa mattina la benzina è salita di 3 euro per mille litri, i gasoli di 1 e il denso Btz di 6 euro per mille chili. Dalle forchette medie ri...