La Viking Libra

Fincantieri e Viking hanno annunciato ieri che sarà consegnata a fine 2026 la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo, la “Viking Libra”. L'unità è attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona.Con una s...