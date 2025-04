Saipem si è aggiudicata da Eni un contratto nel Regno Unito per il progetto Liverpool Bay Ccs. Il valore stimato del contratto è di circa 520 milioni di euro nell'arco dei tre anni necessari per completare il progetto. Il progetto Liverpool Bay Ccs servirà il polo industriale HyNet, situato in uno dei distretti industriali a più alto consumo energe...