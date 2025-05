Tra aprile 2024 ed aprile 2025 in Italia è entrata in esercizio nuova capacità termoelettrica per 2,9 GW e altri 1,7 GW sono in corso di realizzazione. Sono inoltre entrati in esercizio impianti di accumulo per 447 MW e altri 420 MW sono in fase di realizzazione. Sono i numeri aggiornati al 30 aprile della nuova edizione del rapporto annuale Mase, ...