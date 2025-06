Oggi pomeriggio, in commissione Attività produttive della Camera, la viceministra dell'Ambiente Vannia Gava ha risposto a quattro interrogazioni sull'energy release, il Dpc Sardegna, l'ex Ilva e le gare per la distribuzione elettrica. In allegato le risposte.Rispondendo al deputato del Partito Democratico, Gava ha ripercorso la...