Metlen Energy & Metals fa sapere di aver completato la costruzione del parco solare San Severo in Italia, situato in Puglia. Il progetto – si legge in una nota – ha una potenza massima di 12 MWp e si prevede che genererà 21,97 GWh di elettricità all'anno.Metlen ha curato le attività Epc di ingegneria, approvvigionamento e costruzione del progetto...