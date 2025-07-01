Elettricità - Borsa Elettrica giovedì 7 agosto 2025 Borsa elettrica, semestre in altalena L'analisi trimestrale di Stefano Clô (Università degli Studi di Firenze) e Agata Gugliotta (Rie) × Dopo un 1° trimestre 2025 dominato dalla generazione termica protagonista delle vendite sulla borsa, in buona parte del 2° lo scenario si è capovolto con un incidenza record delle rinnovabili, tornata poi nuovamente a ridursi in giugno quando le elevate temperature hanno richiamato in servizio gli impianti a gas. L'immagine di un semestre in altal... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova