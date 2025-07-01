Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Elettricità - Borsa Elettrica

Borsa elettrica, semestre in altalena

L'analisi trimestrale di Stefano Clô (Università degli Studi di Firenze) e Agata Gugliotta (Rie)

Elettricità - Borsa Elettrica
Dopo un 1° trimestre 2025 dominato dalla generazione termica protagonista delle vendite sulla borsa, in buona parte del 2° lo scenario si è capovolto con un incidenza record delle rinnovabili, tornata poi nuovamente a ridursi in giugno quando le elevate temperature hanno richiamato in servizio gli impianti a gas. L'immagine di un semestre in altal...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Figure

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - giovedì 31 luglio
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 7 agosto 2025

Fotovoltaico, via libera a 114 MW. Biometano, ok a 7 mln mc/anno

“Stacchi Italia”: benzina e diesel giù, aumenta il divario con Ue

Via, disco verde a Columns su 31 MW agrivoltaici

Borsa elettrica, semestre in altalena

Elettricità Futura, due nuovi associati

Energivori, più tempo per replicare ai preavvisi di rigetto

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

EF solare, green loan da 2,2 miliardi di euro

Compago, la famiglia Corno-Pozzi sale al 100%

Transizione 5.0, nuove funzionalità per la piattaforma Gse

Clima, Miur rifinanzia Piano nazionale di ricerche in Antartide (PNRA)

Fiera Levante: lavoro ed energia al centro delle “Giornate del Mezzogiorno”

Arera ufficialmente in prorogatio

Tap: ok a fase vincolante del market test 2023, ma con l'incognita Puglia

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Concessioni elettriche, proroga "almeno superiore a 10 anni"

Dossier prezzi carburanti

Carburanti, prezzi stabili

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Newcleo, Sole 24 Ore: continuità aziendale a rischio