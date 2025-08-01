Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Gas Naturale - GPL - GNL

Consumi gas: a luglio giù il termoelettrico, torna il segno meno

Nel mese -3,2%. L'apporto del Gnl supera 2 mld mc, pari al 50% della domanda. Stoccaggi sopra l'80%. Nei 7 mesi i consumi restano in crescita di un +4,3%

I consumi di luglio per settore
I consumi di luglio per settore
In luglio termoelettrico ancora ago della bilancia per i consumi di gas italiani, anche se con dinamica opposta rispetto a giugno: stavolta le temperature più miti e una forte ripresa delle importazioni di elettricità hanno reso meno necessario l'intervento delle centrali a gas come "swing producer" del sistema elettrico, e la domanda nazionale di...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Grafici Staffetta Gas

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - giovedì 31 luglio
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 8 agosto 2025

Chiusura estiva

Consumi gas: a luglio giù il termoelettrico, torna il segno meno

Sorgenia rifinanzia debito per 600 mln

GU, gli ultimi atti pubblicati

Che la pausa estiva porti consiglio

Pnrr, la UE eroga la 7° rata da 18,3 mld all'Italia

Auto evoluzioni: la prova della Mercedes Classe E

Auto elettriche, Mase adotta il decreto incentivi

Chiusure settimanali dei mercati dell'8 agosto

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Gas, accordo Israele-Egitto per triplicare le importazioni da Leviathan

Batterie, ok Mase ad 530 MW

Carburanti: Eni e Tamoil salgono, Q8 scende

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì