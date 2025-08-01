Gas Naturale - GPL - GNL venerdì 8 agosto 2025 Consumi gas: a luglio giù il termoelettrico, torna il segno meno Nel mese -3,2%. L'apporto del Gnl supera 2 mld mc, pari al 50% della domanda. Stoccaggi sopra l'80%. Nei 7 mesi i consumi restano in crescita di un +4,3% × I consumi di luglio per settore In luglio termoelettrico ancora ago della bilancia per i consumi di gas italiani, anche se con dinamica opposta rispetto a giugno: stavolta le temperature più miti e una forte ripresa delle importazioni di elettricità hanno reso meno necessario l'intervento delle centrali a gas come "swing producer" del sistema elettrico, e la domanda nazionale di... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova