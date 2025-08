In circa un anno e mezzo il numero di imprese autorizzate alla vendita di biometano sul mercato finale italiano è sostanzialmente raddoppiato, con ingressi di rilievo come Edison e il rafforzarsi (anche se temporaneo) di Snam. In crescita, pur meno effervescente, anche il settore del Gnl fossile, dove i soggetti abilitati sono aumentati di un 25%, ...