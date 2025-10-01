Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Leggi e Atti Amministrativi

Fotovoltaico, Via positive per oltre 700 MW

Per Fri-EL, Kinesis, Enfinity, Powertis, Solaria, Acciona, Theia, Daylights, Alta Capital, Edpr. Via positiva anche per un eolico di Renantis da 40 MW in Sicilia

Leggi e Atti Amministrativi
Nell’ultima settimana, il ministero dell’Ambiente ha pubblicato 11 decreti tra valutazione d’impatto ambientale e provvedimenti unici in materia ambientale positivi per 10 progetti fotovoltaici, dalla potenza complessiva di 735 MW, e un progetto eolico da 40 MW.
Il ministero dell’Ambiente ha concluso con esito positivo la procedura di valutazione ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Acciona Gibellina
  •  Alta Capital Bordonaro
  •  Ambra Solare Perillopuc
  •  Edpr Zaffarana
  •  EG Edo Evergreen
  •  Green Energy Villacidro
  •  Ica Agri Pauli
  •  Lentini Agricola
  •  Mel Power Fontanazzi
  •  Renantis Astra

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 31 ottobre 2025

Missione Anie-Ice in Australia

Frodi carburanti, sequestri per 106 milioni per il caso Max Petroli

Asphaltica World 2025, al centro “Innovazione e sostenibilità”

Wec Italia: con gli Usa per sicurezza energetica, innovazione, infrastrutture

L’Aquila riqualifica impianti comunali energia/illuminazione

Far West rinnovabili? Partire dai numeri

Le utility spingono la crescita del Mezzogiorno

Fotovoltaico, Via positive per oltre 700 MW

Rinnovabili e accumuli, da Terna un’analisi parziale

Data center, domanda Italia a 20 TWh nel 2030

Le batterie dopo il Macse: dal disincanto alle soluzioni di mercato

Con il Macse si punta sulla stabilità invece che sui guadagni merchant

Testo unico Fer e Red III, il secondo giro di audizioni

Chiusure settimanali dei mercati del 31 ottobre

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Certificati bianchi, gli obiettivi per i distributori nel 2025

Biomasse, al via le richieste per il premio "filiera corta"

Prodi: “l’importanza del G7 è solo folcloristica”

Snam, da domani in offerta servizio di controflusso invernale

Clima, l’Italia verso la Cop30

FV, scoperta truffa internazionale da 80 mln € con “schema Ponzi”

Dossier prezzi carburanti

“Stacchi Italia/Ue”: bilancio positivo per benzina e diesel

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì

Carburanti, proseguono i rialzi

Saras