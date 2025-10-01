Fotovoltaico, Via positive per oltre 700 MW

Nell’ultima settimana, il ministero dell’Ambiente ha pubblicato 11 decreti tra valutazione d’impatto ambientale e provvedimenti unici in materia ambientale positivi per 10 progetti fotovoltaici, dalla potenza complessiva di 735 MW, e un progetto eolico da 40 MW.Il ministero dell’Ambiente ha concluso con esito positivo la procedura di valutazione ...