Testo unico Fer e Red III, le audizioni di oggi

Le proposte di Anci, EF, Energia Libera, Anie Rinnovabili, Federmetano, Unem, Assogasliquidi, Confindustria nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera

Attività Parlamentare
Stamattina si è tenuta la terza giornata di audizioni, nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, sugli schemi di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE Red III sulle rinnovabili e correttivo al Testo unico rinnovabili. Oggi sono stati ascoltati Asvis, l’Associazione energia da biomasse solide, Anci, Acquirente un...


  •  Assogasliquidi memoria
  •  Assogasliquidi-federchimica
  •  Assogastecnici memoria
  •  Assogastecnici-federchimica
  •  Asvis
  •  Confindustria Red III
  •  Confindustria TU Fer
  •  Elettricita futura Red III
  •  Elettricita futura TU Fer
  •  Energia Libera

