Attività Parlamentare martedì 4 novembre 2025 Testo unico Fer e Red III, le audizioni di oggi Le proposte di Anci, EF, Energia Libera, Anie Rinnovabili, Federmetano, Unem, Assogasliquidi, Confindustria nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera × Stamattina si è tenuta la terza giornata di audizioni, nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, sugli schemi di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE Red III sulle rinnovabili e correttivo al Testo unico rinnovabili. Oggi sono stati ascoltati Asvis, l'Associazione energia da biomasse solide, Anci, Acquirente un...