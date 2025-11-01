Politica energetica internazionale venerdì 14 novembre 2025 di A.P. Energy Shock. Governare la transizione energetica nel disordine mondiale Di Giuseppe Argirò, Marietti 1820, collana “1215 Ecovisioni”, 2025, pg 141 × Con Energy Shock, Giuseppe Argirò affronta una delle questioni più urgenti e complesse del nostro tempo: la transizione energetica nel contesto del disordine geopolitico e macroeconomico mondiale. Il volume nasce dall’esperienza diretta dell’autore nel settore energetico e dalla volontà di offrire una testimonianza lucida e accessibile anche ai n... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova