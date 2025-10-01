Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Elettricità - Borsa Elettrica

Borsa elettrica: nel 3° trimestre gas in calo, ma Pun in saliscendi

Risalgono i margini termoelettrici e i prezzi catturati del solare. L’analisi trimestrale Stefano Clô (Università degli Studi di Firenze) e Agata Gugliotta (Rie)

Elettricità - Borsa Elettrica
Tra luglio e settembre quotazioni del gas in calo e della CO2 in aumento sono gli unici driver dei prezzi dell’energia elettrica sulla borsa a mostrare un andamento costante, che non impedisce tuttavia al Pun di mostrare invece un andamento altalenante, influenzato dalle fluttuazioni della domanda e del mix di generazione. Tra gli elementi distint...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Figure Rie borsa elettrica

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - giovedì 20 novembre
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 28 novembre 2025

Arera adegua gli stipendi alla sentenza della Consulta

Interrompibilità gas, l'Arera taglia i corrispettivi

Lubrificanti, Dogane su aumento contributo Conou

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

IP, ampliamento del costiero di Barletta

Chiusure settimanali dei mercati del 28 novembre

Borsa elettrica: nel 3° trimestre gas in calo, ma Pun in saliscendi

Mercato Italia Gpl

Meloni e le rinnovabili, qual è la linea?

Morgan Stanley, in novembre meno gasolio dalla Cina

Il successo delle comunità energetiche e la coperta corta della manovra

Bioeconomia, Ecco: privilegiare l’uso chimico delle biomasse

“Bioeconomia per ridurre la dipendenza dai fossili”

EuroChem–Tecnimont, lo scontro si allarga

“Stacchi Italia/Ue”: peggiora la benzina, migliora il diesel

Dossier prezzi carburanti

Bollette gas, il governo “auspica che Arera proroghi la Placet”

Carburanti, prezzi in lieve calo

Divieto di cumulo Transizione 4.0-5.0, riscontro al Gse entro 5 giorni

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì

Saras