Elettricità - Borsa Elettrica venerdì 28 novembre 2025 Borsa elettrica: nel 3° trimestre gas in calo, ma Pun in saliscendi Risalgono i margini termoelettrici e i prezzi catturati del solare. L'analisi trimestrale Stefano Clô (Università degli Studi di Firenze) e Agata Gugliotta (Rie) × Tra luglio e settembre quotazioni del gas in calo e della CO2 in aumento sono gli unici driver dei prezzi dell'energia elettrica sulla borsa a mostrare un andamento costante, che non impedisce tuttavia al Pun di mostrare invece un andamento altalenante, influenzato dalle fluttuazioni della domanda e del mix di generazione. Tra gli elementi distint...