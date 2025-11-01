Trasporti venerdì 28 novembre 2025 di L.M.P. e C.M. Auto, Merz ed Elkann guidano l’offensiva contro lo stop 2035 Cronologia settimanale della mobilità 24-28 novembre × Il 10 dicembre sembra configurarsi sempre di più come il giorno della resa dei conti sullo stop alla vendita di auto termiche nel 2035. Quel giorno la Commissione europea presenterà il suo nuovo pacchetto di misure dedicato all’industria automotive e le attese da parte del settore sono altissime. Anche questa settimana il presidente di Elkann si... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova