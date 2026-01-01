Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Trasporti

di L.M.P.

Auto ed emissioni: un sorpasso storico e un risultato incoraggiante

Cronologia settimanale della mobilità 26-30 gennaio

A dicembre il mercato automobilistico europeo ha registrato un risultato storico: le immatricolazioni di auto 100% elettriche hanno superato per la prima volta quelle a benzina tradizionali (cioè escluse le ibride). Poche migliaia di unità e una differenza in termini di quota di mercato frazionale, ma un traguardo comunque notevole non solo dal pu...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - martedì 13 gennaio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di sabato 31 gennaio 2026

Auto ed emissioni: un sorpasso storico e un risultato incoraggiante