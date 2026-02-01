Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica nazionale

FV, Invitalia entra nel capitale di Igf per l'ex Whirlpool di Napoli

Italian Green Factory produrrà inseguitori, trasformatori, power skid per il fotovoltaico

Felice Granisso, ceo di Italian Green Factory
Felice Granisso, ceo di Italian Green Factory
Invitalia entra nel capitale di Italian Green Factory, la joint venture nata nel 2023 per la reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Napoli e la trasformazione in impianto di produzione di componentistica per il settore delle rinnovabili...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su