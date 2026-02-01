Politica energetica nazionale lunedì 9 febbraio 2026 FV, Invitalia entra nel capitale di Igf per l'ex Whirlpool di Napoli Italian Green Factory produrrà inseguitori, trasformatori, power skid per il fotovoltaico × Felice Granisso, ceo di Italian Green Factory Invitalia entra nel capitale di Italian Green Factory, la joint venture nata nel 2023 per la reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Napoli e la trasformazione in impianto di produzione di componentistica per il settore delle rinnovabili... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova