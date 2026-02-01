Prezzi Rete Carburanti lunedì 9 febbraio 2026 Dossier carburanti, un nuovo marchio I prezzi praticati per compagnia, Regione e Provincia rilevati dall'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit ed elaborati dalla Staffetta × Sale a 325 il numero dei marchi della distribuzione carburanti presenti nella banca dati dell'Osservaprezzi Mimit. Questa mattina registriamo Crociani Fuel con 1 impianto in Toscana. ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova