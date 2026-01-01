Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Consumi Petroliferi ed Elettrici

di A.P.

L’evoluzione dei consumi petroliferi italiani negli ultimi 5 anni

Dati del dipartimento Energia del Mase

Consumi Petroliferi ed Elettrici
Il raffronto sull’andamento dei consumi negli ultimi cinque anni, pur scontando la provvisorietà dei dati 2025, offre diversi spunti, in particolare per quel che riguarda l’andamento del post pandemia. L’analisi quinquennale relativa al 2024 è stata pubblicata il...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Consumi petroliferi ultimi 5 anni

Torna su