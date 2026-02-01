Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica internazionale

Cosa sta succedendo nel Golfo Persico e cosa non succede in Italia

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo

Politica energetica internazionale
Col suo solito stile chiaro e dissacratore, in questa riflessione Salvatore Carollo mette in dubbio la narrazione su quanto sta accadendo alle infrastrutture petrolifere del Golfo Persico e allo stretto di Hormuz, alla luce di una prospettiva storica. Un’interpretazione lucida e anti fake news, molto utile in un contesto di guerra ibrida, in cui l...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su