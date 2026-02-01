Agenda Europea lunedì 16 marzo 2026 UE: Consiglio europeo su Ets, Russia e guerra in Iran In programma giovedì e venerdì. Oggi Consiglio Energia su prezzi, domani Ambiente su emissioni auto e furgoni. L’agenda 16-20 marzo a cura di Sergio Matalucci × Settimana di confronto tra i diversi Paesi dell’UE, con quattro riunioni ufficiali che culmineranno poi nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì (Link). Oggi il Consiglio Affari esteri su Russia, Ucraina, M... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova