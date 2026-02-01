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Agenda Europea

UE: Consiglio europeo su Ets, Russia e guerra in Iran

In programma giovedì e venerdì. Oggi Consiglio Energia su prezzi, domani Ambiente su emissioni auto e furgoni. L’agenda 16-20 marzo a cura di Sergio Matalucci

Agenda Europea
Settimana di confronto tra i diversi Paesi dell’UE, con quattro riunioni ufficiali che culmineranno poi nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì (Link). Oggi il Consiglio Affari esteri su Russia, Ucraina, M...


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