Prezzi e Tariffe Nazionali lunedì 16 marzo 2026 Energia e PA, perché lo sconto su Consip è impossibile Danno erariale certo se l’affidamento è fuori Consip. L’analisi di Controllabolletta.it × Sono ancora moltissimi i sindaci – ma anche molti tecnici degli enti locali – convinti che sul mercato libero le pubbliche amministrazioni possano trovare offerte di energia elettrica e gas a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dalle convenzioni Consip. In realtà però si tratta di una cosa impossibile, spiega nell’analisi che segue Giul... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova