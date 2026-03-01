Prezzi Rete Carburanti lunedì 30 marzo 2026 Carburanti, anche IP avvia la pubblicazione dei prezzi consigliati Punto vendita per punto vendita × Dopo Retitalia e Vega (v. Staffetta 26/03), anche IP ha avviato la pubblicazione su internet dei prezzi consigliati dei punti vendita con marchio, come previsto dall'articolo 1 del DL Carburanti, la norma ribattezzata "anti-speculazione".A... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova