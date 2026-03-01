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Prezzi Rete Carburanti

Carburanti, anche IP avvia la pubblicazione dei prezzi consigliati

Punto vendita per punto vendita

Dopo Retitalia e Vega (v. Staffetta 26/03), anche IP ha avviato la pubblicazione su internet dei prezzi consigliati dei punti vendita con marchio, come previsto dall'articolo 1 del DL Carburanti, la norma ribattezzata "anti-speculazione".
A...


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