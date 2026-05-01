Attività Parlamentare mercoledì 6 maggio 2026 DL Carburanti ter in Senato Il decreto, dopo lo spostamento dalla Camera, è stato assegnato in commissione Finanze × Come anticipato (v. Staffetta 05/05), il decreto-legge 63/2026 Carburanti ter è stato spostato dalla Camera al Senato. Il decreto è arrivato ieri a Palazzo Madama ed è l’atto 1891. Il DL è stato assegnato in commissione Finanze in sede referente. Il testo è in allega... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova