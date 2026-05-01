Elettricità - Borsa Elettrica giovedì 11 giugno 2026 Borsa elettrica, nel Q1 più ricavi per l’idroelettrico L’analisi trimestrale del mercato elettrico a cura di Stefano Clô (Università degli Studi di Firenze) e Agata Gugliotta (RIE) × Nel primo trimestre dell’anno i ricavi medi di vendita delle centrali idroelettriche sono stati superiori al Pun di quasi 5 euro per MWh contro 3,3 lo scorso anno - il valore più elevato degli ultimi anni per questo periodo dell’anno dopo il Q1 2022 - e l'idro si è confermata la seconda fonte con i ricavi unitari più alti dopo il gas. E’ uno dei d... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova