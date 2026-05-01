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Atti delle Regioni

Biometano, ok a 7 mln mc/anno
Fotovoltaico, via libera a 25 MW

La 648° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 4 al 10 giugno

Atti delle Regioni
Sono solo 25 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana da Regioni e amministrazioni locali. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 56 MW e negativi per 20 MW. Sull’eolico, autorizzato 1 MW. In quanto al biometano, Pas per 7 milioni di metri cubi l’anno. Dalla Lombardia si segnala la pubblicazione dell...


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