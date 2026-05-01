Biometano, ok a 7 mln mc/anno

Atti delle Regioni giovedì 11 giugno 2026 Biometano, ok a 7 mln mc/annoFotovoltaico, via libera a 25 MW La 648° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 4 al 10 giugno × Sono solo 25 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana da Regioni e amministrazioni locali. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 56 MW e negativi per 20 MW. Sull’eolico, autorizzato 1 MW. In quanto al biometano, Pas per 7 milioni di metri cubi l’anno. Dalla Lombardia si segnala la pubblicazione dell... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova