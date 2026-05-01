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STAFFETTA QUOTIDIANA
Agenda Europea

UE, inizia presidenza irlandese del Consiglio: il programma giovedì e venerdì

Sicurezza energetica e phase out gas russo al working party. Sefcovic vede ministro cinese del Commercio. Hoekstra al dialogo sulla Ccs. VdL incontra governi azero e armeno. L'agenda UE 29 giugno-3 luglio a cura di Sergio Matalucci

Agenda Europea
La Commissione non dovrebbe presentare alcuna proposta legislativa questa settimana. Confermata però, almeno per ora, la presentazione la settimana prossima del pacchetto Energia, ancora in calendario il 15 luglio...


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