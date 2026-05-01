Agenda Europea martedì 30 giugno 2026 UE, inizia presidenza irlandese del Consiglio: il programma giovedì e venerdì Sicurezza energetica e phase out gas russo al working party. Sefcovic vede ministro cinese del Commercio. Hoekstra al dialogo sulla Ccs. VdL incontra governi azero e armeno. L'agenda UE 29 giugno-3 luglio a cura di Sergio Matalucci × La Commissione non dovrebbe presentare alcuna proposta legislativa questa settimana. Confermata però, almeno per ora, la presentazione la settimana prossima del pacchetto Energia, ancora in calendario il 15 luglio... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova