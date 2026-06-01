'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Torna alla sezione Agenda Europea

UE, incontro informale dei ministri dell’Ambiente e del Clima giovedì e venerdì

L'agenda delle istituzioni UE del 20-24 luglio a cura di Sergio Matalucci

Non sono previste riunioni formali del Consiglio nelle prossime due settimane. La prossima pubblicazione dell’agenda del Consiglio è prevista per il 28 agosto (Link).

Al Consiglio, però, non mancheranno appun...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su