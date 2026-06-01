Torna alla sezione Agenda Europea martedì 21 luglio 2026 UE, incontro informale dei ministri dell’Ambiente e del Clima giovedì e venerdì L'agenda delle istituzioni UE del 20-24 luglio a cura di Sergio Matalucci × Non sono previste riunioni formali del Consiglio nelle prossime due settimane. La prossima pubblicazione dell’agenda del Consiglio è prevista per il 28 agosto (Link). Al Consiglio, però, non mancheranno appun... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova