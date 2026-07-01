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STAFFETTA QUOTIDIANA

Codici di rete, la proposta di aggiornamento UE

Consultazione sul regolamento delegato per rinnovabili, mobilità elettrica e batterie

La Commissione europea ha avviato ieri una consultazione sui nuovi codici di rete per la connessione dei generatori e della domanda, relativamente ai requisiti di connessione alla rete elettrica. L'iniziativa, si legge nella...


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