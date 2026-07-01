Torna alla sezione Politica energetica internazionale giovedì 9 luglio 2026 Codici di rete, la proposta di aggiornamento UE Consultazione sul regolamento delegato per rinnovabili, mobilità elettrica e batterie × La Commissione europea ha avviato ieri una consultazione sui nuovi codici di rete per la connessione dei generatori e della domanda, relativamente ai requisiti di connessione alla rete elettrica. L'iniziativa, si legge nella... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova