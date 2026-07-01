Torna alla sezione Leggi e Atti Amministrativi lunedì 13 luglio 2026 di A.L. Contaminazione petrolifera, il Cds annulla le ordinanze della Provincia di Matera Anche la vittoria di Siram sul Gse per i Certificati bianchi e Pas biometano tra le pronunce della giustizia amministrativa dal 6 al 12 luglio × Il Cds ha accolto gli appelli di Società Petrolifera Italiana, Eni e Gas Plus, annullando per difetto di contraddittorio procedimentale le ordinanze della Provincia di Matera che attribuivano alle società la responsabilità della contaminazione petrolifera da due pozzi in Basilicata; il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Siram, annullando la decade... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova