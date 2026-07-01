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STAFFETTA QUOTIDIANA

di A.L.

Contaminazione petrolifera, il Cds annulla le ordinanze della Provincia di Matera

Anche la vittoria di Siram sul Gse per i Certificati bianchi e Pas biometano tra le pronunce della giustizia amministrativa dal 6 al 12 luglio

Il Cds ha accolto gli appelli di Società Petrolifera Italiana, Eni e Gas Plus, annullando per difetto di contraddittorio procedimentale le ordinanze della Provincia di Matera che attribuivano alle società la responsabilità della contaminazione petrolifera da due pozzi in Basilicata; il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Siram, annullando la decade...


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