Torna alla sezione Gas Naturale - GPL - GNL lunedì 20 luglio 2026 Gse, selezionati sei shipper di biometano Enel, Società Gas Rimini ed Eni per i trasporti; Burgo Energia, Iren e Axpo Italia per gli altri usi × Il Gse ha aggiudicato gli accordi quadro per la vendita del biometano ritirato dai produttori e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi, nell'ambito del meccanismo previsto dai decreti ministeriali 2 marzo 2018 e 15 settembre 2022 (v. Staffetta 08/06).... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova