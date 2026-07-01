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STAFFETTA QUOTIDIANA

Gse, selezionati sei shipper di biometano

Enel, Società Gas Rimini ed Eni per i trasporti; Burgo Energia, Iren e Axpo Italia per gli altri usi

Il Gse ha aggiudicato gli accordi quadro per la vendita del biometano ritirato dai produttori e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi, nell'ambito del meccanismo previsto dai decreti ministeriali 2 marzo 2018 e 15 settembre 2022 (v. Staffetta 08/06)....


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  • Esito shipper biometano

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