'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA

Flessibilità, batterie e un Paese che fatica a scegliere

Nuova Energia si rifà il trucco

In distribuzione l’ultimo numero del bimestrale di opinione sull’energia. In copertina, Luca Conti, amministratore delegato di E.ON in Italia, intervistato da Paola Sesti. Focus su Bess. Gli esiti Pnrr. La sovranità tecnologica. La capacità amministrativa. Dove si negoziano le compensazioni per gli impianti rinnovabili e nuova rubrica sul gas natu...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su