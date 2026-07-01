Torna alla sezione Segnalazioni Note Tecniche lunedì 20 luglio 2026 Flessibilità, batterie e un Paese che fatica a scegliere Nuova Energia si rifà il trucco × In distribuzione l’ultimo numero del bimestrale di opinione sull’energia. In copertina, Luca Conti, amministratore delegato di E.ON in Italia, intervistato da Paola Sesti. Focus su Bess. Gli esiti Pnrr. La sovranità tecnologica. La capacità amministrativa. Dove si negoziano le compensazioni per gli impianti rinnovabili e nuova rubrica sul gas natu... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova