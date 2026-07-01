Torna alla sezione Politica energetica nazionale mercoledì 5 agosto 2026 Governo, cosa ha approvato il Consiglio dei ministri Dlgs concessioni idroelettriche Valdaosta, Piano sociale per il clima, interesse strategico per due data center, Dlgs su imposte, accise e successioni, ok preliminare a Dlgs qualità dell'aria × Due ore e due minuti è durata la riunione del Consiglio dei ministri di ieri sera. In programma per le 17, è iniziata con un ritardo di oltre un’ora alle 18:04 e si è conclusa alle 20:06.Si diceva venerdì scorso dei cassetti pieni del governo (v. Staffetta 31/07): ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova