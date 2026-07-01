'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA

Governo, cosa ha approvato il Consiglio dei ministri

Dlgs concessioni idroelettriche Valdaosta, Piano sociale per il clima, interesse strategico per due data center, Dlgs su imposte, accise e successioni, ok preliminare a Dlgs qualità dell'aria

Due ore e due minuti è durata la riunione del Consiglio dei ministri di ieri sera. In programma per le 17, è iniziata con un ritardo di oltre un’ora alle 18:04 e si è conclusa alle 20:06.
Si diceva venerdì scorso dei cassetti pieni del governo (v. Staffetta 31/07): ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su

Vedi anche...